Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid maakt zich zorgen over de steeds heftiger wordende uitingen van onvrede in Nederland. Het gaat volgens haar niet alleen om protesterende boeren, maar ook om anderen die zich bij protesten aansluiten. Met politie, justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekijkt ze wat er aan de hand is en hoe eerder kan worden ingegrepen.