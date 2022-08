Schuiling wil nog niets kwijt over gevolgen ultimatum Ter Apel

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als het kabinet vrijdag de eis van burgemeester Koen Schuiling om alle buitenslapers bij Ter Apel ergens anders onderdak te bieden, naast zich neerlegt. In zijn functie van voorzitter van Veiligheidsregio Groningen zei Schuiling woensdag in Dagblad van het Noorden dat het kabinet per vrijdag opvanglocaties moet hebben voor de ongeregistreerde buitenslapers. Als gemeenten niet willen meewerken, moet dat desnoods onder dwang, vindt hij.