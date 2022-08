De oud-topman van ExxonMobil, Joost van Roost, wordt niet verhoord door de Parlementaire Enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. De commissie had hem opgeroepen, maar Van Roost weigert te komen. Normaal gesproken kan de commissie iemand dwingen bij weigering, maar Van Roost kan niet gedwongen worden, omdat hij Belgisch staatsburger is.