Raad van State doet uitspraak over hoogte gaswinning in Groningen

De Raad van State oordeelt woensdag of het kabinet de gaswinning in Groningen dit jaar voldoende heeft verlaagd. De Groninger Bodem Beweging en een aantal inwoners van de provincie zijn naar de hoogste bestuursrechter gestapt omdat ze vinden dat er te veel gas mag worden gewonnen in het ‘gasjaar’ dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022. Ze waren het al oneens met de 3,9 miljard kubieke meter gas die aanvankelijk mocht worden gewonnen. Deze grens werd later ook nog eens verhoogd naar 4,5 miljard kubieke meter gas.