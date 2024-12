Mona Keijzer naar rechter over besluit OM haar niet te vervolgen

Binnenland

BBB-vicepremier Mona Keijzer wil dat het gerechtshof zich uitspreekt over de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om haar niet te vervolgen voor groepsbelediging. Ze zegt dat zaterdag in een interview met De Telegraaf. In mei werden tegen Keijzer, die toen nog Kamerlid was, meerdere aangiftes gedaan, nadat ze in het televisieprogramma Sophie & Jeroen had gezegd dat „Jodenhaat bijna onderdeel is van de islamitische cultuur”.