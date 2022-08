De energieprijzen in Duitsland en Frankrijk zijn naar nieuwe records gestegen. De Duitse stroomprijzen op de termijnmarkt voor volgend jaar stegen met 13 procent tot 725 euro per megawattuur. In Frankrijk stijgen de prijzen met 12 procent tot 880 euro, tien keer zoveel als een jaar geleden. De prijzen worden naar astronomische hoogten geduwd door de beperkte gasaanvoer vanuit Rusland.