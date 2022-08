Jaar na opname heeft 92 procent coronapatiënten nog klachten

Van de ernstig zieke coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, heeft 92 procent een jaar later nog altijd klachten. Ze hebben vooral last van pijn, kortademigheid, hevige vermoeidheid en problemen met hun geheugen of concentratie, melden onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam, Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens. Volgens de onderzoekers worden de langetermijneffecten van de pandemie nog steeds onderschat.