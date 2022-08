Betalingsbedrijf Adyen is woensdag stevig hoger gezet op de Amsterdamse aandelenbeurs. De stijging van 5,7 procent kwam nadat de onderneming sinds de bekendmaking van de halfjaarresultaten flink aan waarde had ingeleverd. De plus van Adyen droeg ook bij aan de stijging van de AEX. Die ging net als de meeste Europese beurzen omhoog.