Marengo-verdachte Saïd R., vermeend rechterhand van Ridouan Taghi, heeft misdaadverslaggever John van den Heuvel bedreigd. Dat schrijft de Telegraaf-journalist in zijn column. R. zou tijdens zijn detentie in Colombia over meerdere telefoons hebben beschikt. Daarmee zou hij met een onbekend iemand gesprekken hebben gevoerd waarin ze schreven dat Van den Heuvel „moest boeten”.