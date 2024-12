Zijn rol bij de explosies en de relatie tot de andere verdachten worden nog onderzocht.

Eerder werden al drie verdachten opgepakt. Alle vier de mannen zitten in beperkingen en mogen daarom alleen contact hebben met hun advocaat.

De explosies kostten zes mensen het leven.

Het onderzoeksteam maakte dinsdag via Opsporing Verzocht bekend dat de ontploffingen gericht waren op de bruidsmodezaak op de begane grond van een pand aan de Tarwekamp. Na de uitzending kreeg de politie ruim tweehonderd tips binnen. Over de oorzaak is nog niets bekend, wel is duidelijk dat er geen sprake is geweest van een gaslek of een drugslab.