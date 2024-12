Indonesiërs sliepen en werkten illegaal in fabriek Zuid-Holland

Binnenland

Een werkgever van een fabriek in Zuid-Holland heeft twee Indonesische mannen illegaal laten werken, zes nachten per week na sluitingstijd. Ze sliepen op de werkplek in een aparte, koude ruimte op matrassen op de grond, wasten zich in de gootsteen en gingen alleen naar buiten voor boodschappen, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Volgens een bron rond het onderzoek gaat het om een bedrijf in Zoetermeer, maar de inspectie wil dat niet bevestigen.