Binnenland

De Tweede Kamer gaat nog in debat over de begroting voor volgend jaar die de afgelopen weken is aangepast in een besloten overleg tussen de regeringscoalitie en oppositiepartijen. Dit gebeurde om de bezuinigingen op het onderwijs te verzachten. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans kreeg genoeg steun van de Kamer voor een debat.