De Chinese producent van elektrische auto’s Xpeng was woensdag een opvallende daler op de beurs in Hongkong. De onderneming werd door beleggers bijna 13 procent lager gezet na publicatie van kwartaalcijfers. Het verlies van de onderneming viel veel hoger uit dan waar in doorsnee rekening mee was gehouden. In het kielzog van Xpeng gingen ook andere producenten van elektrische auto’s onderuit.