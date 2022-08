Een nieuwe uitkoopregeling die stoppende boeren ruimhartiger dient te vergoeden, dreigt niet door te gaan. Dit zeggen bronnen tegen NRC. De regeling voldoet mogelijk niet aan Europese regelgeving en zou daardoor een vorm van ongeoorloofde staatssteun zijn. In Den Haag is hierdoor discussie over de toekomst van de regeling. Als deze komt te vervallen, moet het kabinet op zoek naar een andere oplossing.