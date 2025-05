Winsten Wall Street ondanks zwak cijfer consumentenvertrouwen VS

Volgens een voorlopige raming van de Universiteit van Michigan is het vertrouwen in mei gedaald naar het op een na laagste niveau ooit. Amerikanen zijn bezorgd dat de importheffingen van president Trump de inflatie aanjagen, wat de koopkracht van huishoudens ondermijnt. Overigens werd een groot deel van het onderzoek wel uitgevoerd voordat maandag een tijdelijk akkoord tussen de VS en China werd aangekondigd over een forse verlaging van de wederzijdse heffingen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 42.654,74 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 5958,38 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 19.211,10 punten.

Over de week boekten de graadmeters flinke winst dankzij het sterke herstel dat volgde op de tijdelijke handelsdeal tussen de VS en China. Door die deal zijn de zorgen over een wereldwijde handelsoorlog en recessie naar de achtergrond verdwenen.

Vooral de grote technologiebedrijven deden het deze week goed. Zo stegen AI-chipbedrijf Nvidia en elektrische autofabrikant Tesla ongeveer 15 procent. Facebook-eigenaar Meta Platforms won circa 7 procent. Tech- en webwinkelconcern Amazon en iPhone-maker Apple boekten winsten van ongeveer 6 procent op weekbasis.

Take-Two Interactive verloor 2,4 procent. Het gamesbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, dankzij sterke verkopen van zijn nieuwste basketbalgame en het aanhoudende succes van Grand Theft Auto Online. De omzetverwachting voor het nieuwe boekjaar viel echter tegen. Het bedrijf liet begin deze maand weten dat de lancering van het langverwachte spel Grand Theft Auto VI is uitgesteld tot mei volgend jaar.