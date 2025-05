Netbeheerders experimenteren met noodknop voor zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen

Marisca Zweistra van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL. beeld Linkedin

Marisca Zweistra zou weleens kunnen meewerken aan een slimmigheidje waaraan het ministerie van Klimaat en Groene Groei dringend behoefte heeft. Het gaat om een kastje dat netbeheerders helpt om stroomuitval in een straat, buurt of wijk te voorkomen. Zodra het stroomnet overbelast dreigt te raken, versturen de kastjes een signaal dat laadpalen en warmtepompen in hun gebied minder hard laat werken.

Het is een soort noodknop, waarmee slimme energieslurpers op afstand uitgezet kunnen worden. Het ministerie noemt het een ‘netbeschermer’, onderzoekers van de TU Delft noemen het een ‘flexibele backstop’ en het systeem waaraan Zweistra werkt, heet Gridshield. Bij elf woningen in Lochem (Achterhoek) is het geplaatst voor een proef.

Zweistra werkt voor ElaadNL, een organisatie die is opgericht door de netbeheerders. Met haar collega’s moet ze bedenken hoe het laden van elektrische auto’s slimmer en duurzamer kan. De netbeheerders, de eigenaren van alle stroomkabels en transformatorhuisjes, willen voorkomen dat de groei van elektrische auto’s tot overbelasting of stroomstoringen leidt. Het is tekenend dat er nog geen eenduidige naam is voor het soort oplossing waaraan ElaadNL werkt: in Nederland staat de ontwikkeling ervan nog in de kinderschoenen.

„De techniek testen bij mensen thuis is veel complexer dan bij onze eerdere proeven bij drie grote kantoorlocaties” Marisca Zweistra van ElaadNL

De proef in Lochem is een vervolg op drie eerdere proeven in Utrecht, Enschede en Zwolle. Voor het eerst test het team van Zweistra de techniek bij mensen thuis. „Dat is veel complexer dan bij onze eerdere proeven bij drie grote kantoorlocaties”, zegt ze. Omdat bij mensen thuis verschillende energieleveranciers actief zijn, laadpalen van verschillende merken staan en bovendien ook nog warmtepompen zachtjes zoemen.

Duitsland

In Duitsland hebben ze al meer ervaring met een noodknop. Sinds begin vorig jaar moeten netbeheerders alle nieuwe laadpalen, warmtepompen en zonnepanelen bij mensen thuis op afstand kunnen besturen. Als compensatie krijgen consumenten korting op de energierekening. Een bedrijf dat de benodigde techniek levert, GridX, stelt dat de korting kan oplopen tot 430 euro per jaar. Er zouden tussen 500.000 en 1,5 miljoen apparaten aangesloten zijn.

Het gaat om laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen. Die hebben veel meer vermogen dan traditionele huishoudapparatuur en gaan vaak tegelijkertijd aan, bijvoorbeeld als mensen thuiskomen van het werk en hun auto willen opladen of huis verwarmen. Dat leidt tot stroompieken die ten tijde van de aanleg van veel stroomnetten nog ondenkbaar waren, met het risico op stroomuitval of zelfs schade aan apparaten tot gevolg.

Om zulke ellende te voorkomen, weigerden Duitse netbeheerders geregeld om nieuwe laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen. Maar nu er een noodknop is, zijn ze verplicht de nieuwe apparaten aan te sluiten – mits die op afstand aan te sturen zijn. Het doel is om meer van zulke apparaten aan te sluiten, ondanks de drukte op het stroomnet.

Hoe vaak Duitse netbeheerders afgelopen anderhalf jaar op de noodknop drukten, is niet bekend. De organisatie die dat moet bijhouden, reageerde niet op het verzoek om cijfers aan te leveren.

In Duitsland werkt het via de slimme meter, maar Nederlandse slimme meters ontberen de daarvoor benodigde zenders en ontvangers. Dat is niet erg, zegt onderzoeker Simon Tindemans van de Technische Universiteit Delft. „Je kunt het ook regelen via een Home Energy Management System (HEMS) met internetverbinding”, zegt hij. Dat is een kleine computer die mensen kan helpen om kosten te besparen en overbelasting thuis te voorkomen.

Bij dreigende overbelasting geeft de regelkamer van de netbeheerder of een zendertje in het transformatorhuisje een signaal af, waarna de laadpalen en warmtepompen bij mensen thuis tijdelijk minder stroom gaan vragen. Die apparaten gaan dus niet uit, wel laadt een auto wat langzamer op. Alle andere apparaten, zoals kookplaten, lampen, de tv en wasmachine blijven werken zoals altijd.

Of het ministerie ook echt voor het systeem zal kiezen dat Zweistra en haar collega’s nu testen in Lochem, is nog onduidelijk. „We onderzoeken nu vooral de technische en juridische mogelijkheden”, mailt een woordvoerder van het ministerie. „Er is nog geen besluit genomen”, voegt hij eraan toe.

Netbeheerders in Nederland proberen vraag en aanbod op het stroomnet nu vooral beter op elkaar af te stemmen, mailt hun woordvoerder. Bijvoorbeeld door het laden van e-auto’s over de tijd te spreiden. Een noodknop kan daarnaast helpen als laatste redmiddel. „Daarmee beschermen we het net, en dus véél meer gebruikers, voor een black-out.”