Coalitie wacht stikstofgesprekken Remkes af na actie Hoekstra

Het kabinet zegt vast te houden aan de eigen doelen om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2019. Maar de ruzie binnen de coalitie en het kabinet na de stikstofuitspraken van CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra is even op pauze gezet. De coalitie wacht de uitkomst van de gesprekken onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes af. Hij voert de komende weken nog gesprekken met boerenorganisaties over de stikstofcrisis.