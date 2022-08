FSB geeft Oekraïne schuld van moord op Darja Doegina

Volgens de Russische geheime dienst FSB zit Oekraïne achter de opzienbarende en dodelijke bomaanslag op Darja Doegina, de dochter van een Russische topideoloog. Haar vader is de ultranationalistische ideoloog Aleksandr Doegin, een naar verluidt invloedrijke man in het Kremlin en fel pleitbezorger van de Russische invasie in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin veroordeelde de aanslag als een verachtelijke misdaad. In een verklaring noemt Poetin de door een autobom gedode vrouw „een briljante en getalenteerde persoon met een echt Russisch hart”.