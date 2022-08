Paus Franciscus heeft zijn verontrusting uitgesproken over de toenemende spanning tussen de staat en de katholieke kerk in Nicaragua. Dat deed hij twee dagen na de aanhouding van de regeringskritische bisschop Rolando Álvarez. De kerkelijk leider zei na afloop van het zondagsgebed in het Vaticaan dat hij de situatie in het Midden-Amerikaanse land met bezorgdheid en pijn in het hart volgt.