Vakantieherinnering: Vluchten voor de vulkaan

Vroeger gingen we altijd naar Zwitserland om te wandelen. Vanwege enkele jaren regen kozen we een andere bestemming: La Palma, een rustig eiland met lavavlaktes, oerwouden, stranden, bergen, prachtige wandelroutes én… prima weer. Begin september 2021 gingen we er weer eens heen. We hadden alles goed voorbereid: vliegtickets en hotel waren geboekt en de wandeltochten uitgestippeld. Na een paar uur vliegen checkten we in ons hotel in.