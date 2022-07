In de zomer van 2018 besloten we Groot-Brittannië te bezoeken. Het inpakken was een uitdaging, want Joost wilde op campings verblijven en ik vooral in B&B’s en hotels. Dus niet alleen kleren en toiletspullen mee, maar ook tent, slaapzakken en kooktoestel. En we hadden maar een kleine Nissan Pixo. Gelukkig kon de achterbank eruit, waardoor alles precies paste. Hoewel… de spullen zijn er wel een keer uit gevallen.