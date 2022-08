Opruimdiensten hebben inmiddels meer dan 190 ton dode vis uit de Oder geschept, de rivier die voor een deel de grens vormt tussen Duitsland en Polen. Een woordvoerder van de Poolse brandweer vertelde zaterdag dat de medewerkers al 158 ton aan land hebben gebracht. Het leeuwendeel dreef in de Oder, maar ook in de kleinere Ner, die via de Warta uiteindelijk uitmondt in de Oder, is een aanzienlijk vissterfte geconstateerd.