Rutte: kabinet schuift uitlatingen Hoekstra even ter zijde

De opmerkingen van CDA-leider en minister Wopke Hoekstra over de stikstofdoelen zijn nog geen dag oud, maar worden door het kabinet even in de ijskast gezet. „We hebben met elkaar afgesproken die maar even terzijde te leggen”, zegt premier Mark Rutte na de ministerraad. Hoekstra heeft voor onrust in de coalitie gezorgd door in een interview met het AD te zeggen dat de deadline van 2030 voor halvering van de stikstofuitstoot wat hem betreft niet heilig is.