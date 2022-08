Bondskanselier Scholz ontkent opnieuw rol in groot bankschandaal

Bondskanselier Olaf Scholz heeft in een hoorzitting van het bestuur van Hamburg over een groot Duits bankschandaal met klem ontkend er een rol in te hebben gespeeld toen hij burgemeester van Hamburg was (2011-2018). Het schandaal draait om een particuliere bank, de Warburg-bank, in de Duitse havenstad. De bestuurders van de stad en deelstaat Hamburg willen onder meer weten waarom de in opspraak geraakte Warburg-bank in 2016 een belastingschuld van tientallen miljoenen euro plotseling niet meer hoefde te betalen.