Erdogan bespreekt situatie rond kerncentrale Zaporizja met Poetin

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat hij de situatie rondom de kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizja met de Russische president Vladimir Poetin gaat bespreken, nu hij ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski erover heeft gesproken. De Oekraïense kerncentrale is sinds maart in Russische handen. Beide strijdende partijen beschuldigen elkaar ervan het complex te beschieten en „provocaties” voor te bereiden.