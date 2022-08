De Portugese brandweer heeft een enorme brand in het natuurpark Serra da Estrela, in het midden van het land, onder controle gebracht. Meer dan 1200 brandweerlieden, honderden blusvoertuigen en ruim tien vliegtuigen en helikopters waren ingezet tegen de vuurzee. Vorige week leek de brand al ingedamd, maar enkele dagen geleden ging het weer mis in het park.