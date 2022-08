De autoriteiten in Estland hebben een T-34-tank en andere monumenten uit het Sovjettijdperk ontmanteld, nadat premier Kaja Kallas had gezegd dat Rusland ze gebruikte om vijandigheid in het Baltische land aan te wakkeren. De tank uit de Tweede Wereldoorlog stond in de oostelijke stad Narva, waar negen op de tien inwoners etnische Russen zijn. Velen hadden zich uitgesproken tegen de verwijdering.