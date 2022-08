Droogte langs de Rijn. De binnenvaart ondervindt flinke hinder door de lage waterstanden waardoor er minder containers kunnen worden vervoerd over een groot deel van de Rijn in Duitsland. De Rijn is de belangrijkste route voor het vervoer van goederen uit de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen naar de industriegebieden in het westen van Duitsland en ook naar Zwitserland. beeld ANP, Koen van Weel