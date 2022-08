De grote bosbranden die op het Europese continent woeden drukken met de neus op de feiten. Klimaatverandering eist haar tol. De opwarming van de aarde is niet iets van ver weg en later, maar van nu en heel dichtbij. Extreme hitte en droogte komen door klimaatverandering vaker voor, met natuurbranden als gevolg. Zoals deze, in het noorden van Portugal. Honderden brandweerlieden vechten er met man en macht tegen het oplaaiende vuur.