Mijnbouwer BHP uitblinker op Australische beurs na recordwinst

BHP behoorde dinsdag met een koerswinst van 4,5 procent tot de sterkste stijgers op de Australische beurs. De grootste mijnbouwer ter wereld maakte in het afgelopen boekjaar een recordwinst dankzij de hoge grondstofprijzen. Ook over het huidige boekjaar is het concern positief gestemd, dankzij een stabiele vraag naar grondstoffen uit China. Voor de ontwikkelde economieën houdt BHP rekening met een groeivertraging vanwege renteverhogingen door centrale banken.