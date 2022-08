Het gerechtshof in de pro-Russische Oost-Oekraïense regio Donetsk berecht volgens Russische media maandag opnieuw buitenlanders die „als huurling of terrorist” aan de zijde van de Oekraïense strijdkrachten zouden hebben deelgenomen aan de oorlog in het land. Het gaat volgens meldingen van het hof om drie Britten (John Harding, Andrew Hill en Dylan Healy), een Kroaat (Vekoslav Prebeg) en een Zweed (Matthias Gustavsson).