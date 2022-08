De vermaarde schrijver Salman Rushdie is neergestoken vlak voor een lezing die hij zou geven in Chautauqua circa 470 kilometer van de stad New York. Ooggetuigen melden dat hij op het podium werd behandeld en later, weliswaar met hulp, in staat was lopend het podium te verlaten. Over de dader is nog niets bekend. Hij is wel aangehouden.