Reddingswerkers in Rome zijn onder grote publiek belangstelling acht uur lang bezig geweest met de redding van een man uit een ingestorte tunnel onder een straat in het centrum van de stad. De man wordt ervan verdacht samen met drie medeplichtigen de tunnel te hebben gegraven van een leegstaand winkelpand naar de kluisruimte van een bank in de straat, of mogelijk zelfs twee banken vlak bij elkaar.