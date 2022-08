Justitieminister VS verdedigt huiszoeking bij ex-president Trump

De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, heeft het optreden van de federale recherche FBI in de voornaamste woning van ex-president Donald Trump in Florida verdedigd. Hij beklemtoonde dat hij zelf op de hoogte was gesteld en vooraf had ingestemd met de huiszoeking. De huiszoeking door tientallen agenten van de FBI heeft tot grote opschudding geleid. Er is volgens plaatselijke media onder meer ingebroken in een kluis van de familie en in klerenkasten van Trumps vrouw. De inval werd volgens Garland gedaan in het kader van onderzoek naar de vraag of Trump documenten uit het Witte Huis heeft meegenomen, die hij niet mocht meenemen.