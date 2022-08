Als het Onze Vader gebeden wordt, is de hemel weleens dichtbij, ervaart Paul Eikelboom. Toch wil dat niet zeggen dat elke bede eenvoudig is. Zeker de vijfde niet: die om schuldvergeving. „Er zijn dingen die zo gebroken zijn, dat ze op deze wereld nooit te helen zijn. Maar waar het wel kan komen tot vergeving, is dat een bevrijdende ervaring.”