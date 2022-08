Vaccinmaker Novavax en cruisebedrijf Norwegian Cruise Lines vielen dinsdag in negatieve zin op aan de aandelenbeurzen in New York. Novavax verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar en werd haast een derde minder waard. Norwegian gaf aan in het derde kwartaal een verlies te verwachten en daar hadden beleggers niet op gerekend. Dat aandeel werd bijna 11 procent minder waard.