Verdachte aangeklaagd na reeks moorden op moslims in VS

De verdachte die de politie in de Amerikaanse staat New Mexico dinsdag heeft opgepakt in verband met een reeks moorden op moslims, wordt aangeklaagd voor twee van de moorden, meldt de openbaar aanklager van de stad Albuquerque. De politie onderzoekt nog of de 51-jarige Muhammad Syed ook kan worden aangeklaagd voor twee andere moorden. Wel is vastgesteld dat de verdachte alle slachtoffers kende. Het vermoeden bestaat dat een „interpersoonlijk conflict” tot de dodelijke schietpartijen leidde.