Rechter stelt dat Trump administratie moet geven aan commissie

Een rechter in Washington heeft eisers in het gelijk gesteld die de belastingopgaves van ex-president Donald Trump willen inzien. Een door de Democraat Richard Neal geleide commissie van het Huis van Afgevaardigden probeert al sinds 2019 inzage te krijgen in de administratie van de Republikein, die president was van 2017 tot 2021. De door Democraten gedomineerde commissie wil speciaal administratie zien over wat Trump en zijn familiebedrijf, de Trump Organization, van de belastingdienst hebben teruggekregen.