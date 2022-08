De meeste gemeenten laten omgekeerde Nederlandse vlaggen hangen langs het parcours van de Vuelta die 19 augustus in Utrecht begint, ziet een woordvoerder van de Vuelta. De organisatie van La Vuelta Holanda haalt de vlaggen alleen weg als ze voor een camera hangen of voor een onveilige situatie zorgen. De vlaggen zijn omgedraaid door boeren om hun onvrede te uiten over het stikstofbeleid van de overheid.