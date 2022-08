Inspectie bekijkt kwaliteit politie-opleiding persoonsbeveiliger

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van de opleiding tot persoonsbeveiliger op de Politieacademie. De inspectie wil in kaart brengen of de studie studenten goed voorbereidt op de zware functie en of de opleiding aansluit bij de hedendaagse praktijk. „Door toenemende polarisatie in de samenleving en ernstige bedreiging van publieke personen, waaronder bewindslieden en burgemeesters, neemt de vraag naar persoonsbeveiliging sterk toe”, schrijft de Inspectie in het Plan van Aanpak voor het onderzoek.