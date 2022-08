De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zegt dat FBI-agenten zijn huis in Palm Beach in de staat Florida zijn binnengevallen. „Mijn prachtige huis, Mar-a-lago in Palm Beach, wordt op dit moment belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten”, schrijft Trump in een verklaring die hij op zijn eigen sociale netwerk Truth Social plaatste. De FBI-agenten zouden ook zijn kluis hebben doorzocht.