Het Israëlische Iron Domesysteem onderschept raketten vanuit Gaza. In totaal vuurde de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) de afgelopen dagen 1100 raketten op Israël af, aldus The Jerusalem Post. Van de 990 die het land bereikten, werden er 380 onderschept door Iron Dome; 610 landden in zee of open gebieden. Tweehonderd raketten kwamen in Gaza zelf terecht. beeld EPA, Atef Safadi