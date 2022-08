Een veilinghuis in de Amerikaanse staat Maryland heeft vrijdag een polshorloge verkocht dat ooit toebehoorde aan Adolf Hitler. Het kleinood bracht 1,1 miljoen dollar op, meldt Alexander Historical Auctions in Chesapeake City. Het veilinghuis had de waarde tussen 2 en 4 miljoen geschat en beschreef het horloge als een „relikwie uit de Tweede Wereldoorlog van historische proporties”.