De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet van een jury in Texas nog eens 45,2 miljoen dollar (44,4 miljoen euro) betalen aan de nabestaanden van een 6-jarig jongetje dat om het leven kwam bij de schietpartij op de school Sandy Hook, meldt The New York Times. De boete komt een dag nadat de jury Jones opdroeg 4,1 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden.