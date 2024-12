In en rond Damascus wordt het leven voorzichtig weer opgepakt, staat in een update van de organisatie. Uitgaansverboden zijn opgeheven, markten zijn heropend en de publieke voorzieningen zijn deels ook weer hervat. In het noordwesten van Syrië zijn in de voorbije dag geen geweldsincidenten meer gemeld, al zijn onontplofte explosieven nog altijd een risico. De situatie is volgens OCHA nog het onzekerst in het noordoosten, waar bepaalde diensten nog steeds verstoord zijn.

Bijna de helft van de vluchtelingen (een kleine 640.000 mensen) komt uit het gouvernement Aleppo. Daar zijn nog altijd voedsel- en brandstoftekorten. Op meerdere plekken in het land is het dagelijks leven ontregeld en infrastructuur beschadigd. Ook kampen mensen met stroomuitval en onzekerheid over hun levensonderhoud.