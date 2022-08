Greenpeace: afzwakken stikstofmaatregelen desastreus voor natuur

Greenpeace is fel tegen het aanpassen van de maatregelen die het kabinet wil invoeren om de stikstofuitstoot van de landbouw terug te dringen. „Het uitkleden van het huidige kabinetsbeleid is even onacceptabel als asbest storten op de snelweg. Iedere poging het tempo van de maatregelen af te zwakken en uit te stellen naar 2035 is niet alleen desastreus voor onze kwetsbare natuur, maar houdt Nederland ook langer op slot”, zegt de milieuorganisatie.