Door een felle brand in een Thaise nachtclub zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeker dertien doden en meer dan veertig gewonden gevallen. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk geen buitenlanders onder de slachtoffers. De brand brak door nog onbekende oorzaak uit in de volle Mountain B Pub, circa 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bangkok.