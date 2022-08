Een enorme investering in de Amerikaanse economie om onder meer klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van de inflatie te verminderen lijkt één stap dichterbij te zijn gekomen. Senator Kyrsten Sinema, de laatste Democraat die de plannen nog niet had goedgekeurd, heeft donderdag gezegd in te stemmen met de investeringen die worden betaald met onder meer belastingverhogingen.