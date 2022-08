Premier Mark Rutte heeft donderdagmiddag een „goed gesprek” gehad bij een melkveehouder in het Friese Koudum, maar er is „grote bezorgdheid”. Net zoals de twee gesprekken die hij eerder voerde met agrariërs elders in het land was ook dit gesprek heftig, maar de „zorgen zijn ook groot en die kan ik niet wegnemen”. Op het gesprek van vrijdag met een deel van het kabinet en boerenorganisaties wil hij niet vooruitlopen.