De 30-jarige Yassin el B., die wordt verdacht van het doden van een 42-jarige pakketbezorger in Hoogvliet, heeft donderdag tijdens een inleidende zitting in zijn strafzaak opnieuw een vergeefs verzoek gedaan zijn proces in vrijheid te mogen afwachten. De rechtbank in Rotterdam vindt de verdenking van doodslag stevig genoeg om de verdachte de komende maanden in voorarrest te houden.